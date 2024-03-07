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Cimnastikçilerimiz, olimpiyat hedefi için kampta

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Cimnastikçilerimiz, olimpiyat hedefi için kampta
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda sporcularını, Türkiye Cimnastik Federasyonu kamplarına göndermeye devam ediyor.
Sporcular Nida Toko ve Elvin Altındağ, antrenörleri eşliğinde her ay olduğu gibi İzmir’e giderlerken, kampla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı:
“2032 olimpiyatları için koymuş olduğumuz hedef doğrultusunda sporcularımızı ve antrenörlerimizi İzmir’de düzenlenen 5. kampa gönderdik.
Kamplarını gerçekleştirmeleri için antrenörlerimiz Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan ile sporcularımız Nida Toko ile Elvin Altındağ İzmir’e gittiler.
Her ay 5 günlük kamplara giden kafilemize, hep birlikte koymuş olduğumuz hedef ve kamp dönemi için başarılar dileriz. Bu kamplara katılmamıza destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”
 
 
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