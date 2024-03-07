Nicosia Motors Cup da mücadele sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Nicosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında heyecan devam ediyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ –FİNAL

Beren Başaran - Anastasiia Elshina 6/0 6/3

12 YAŞ KIZ - GRUP 2 YARI FİNAL

İncilay Eren - Alisa Sadıkoğlu 6/4 6/1

12 YAŞ ERKEK – YARI FİNAL

Baran Başaran - Arel Şahin 6/2 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural 6/2 6/1

12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 ÇEYREK FİNAL

Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural 6/1 6/1

16 YAŞ KIZ - FİNAL

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 3/6 2/6

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 YARI FİNAL

Girne Umut Yerebakan - Vera Gazi 6/4 7/5

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final

Rüzgar Vural – Ömer Anıl 6/2 6/3

Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel 3/6 3/6

