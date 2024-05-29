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Cimnastikçilerimiz, bireysel olarak da başarılı

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Cimnastikçilerimiz, bireysel olarak da başarılı
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTC Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar.
Okul takımlarımızın yanı sıra bireysel olarak da sporcularımız Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katıldılar. 5 sporcumuz Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katılırken, 206 sporcu arasında önemli dereceler elde ettiler.
Bireysel olarak en önemli başarıyı, 20.liği elde eden Tülay Sevem Merteroğlu elde etti. Bireysel olarak yarışan sporcularımızın 206 sporcu arasında elde ettikleri dereceler şöyle:
Türkan Kılıç, Türkiye 24.’sü
Varvara Pankratova, Türkiye 31.’si
Ecem Erengil, Türkiye 57.’si
Tülay Sevim Merteroğlu Türkiye 20.’si
Talha Küçük, Türkiye 22.’si
 
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