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Gönyeli’de Sinem Baştaş başkan adayı

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Kulüpte yıllarca yöneticilik yapan Gönyeli kökenli iş insanı Sinem Baştaş gelen teklifleri ve yoğun baskıyı değerlendirdikten sonra dün başkan adaylığı için kararını verdi

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Gönyeli’de Sinem Baştaş başkan adayı
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Aksa Birinci Lig’den play-off maçları sonucundaSüper Lig’e yükselen Gönyeli’de Sinem Baştaş başkanlığa aday oldu.
Mevcut başkan Hüseyin Ballı’nın göreve devam etmeyeceğini açıklamasından sonra kulüpte yıllarca yöneticilik yapan Gönyeli kökenli iş insanı Sinem Baştaş gelen teklifleri ve yoğun baskıyı değerlendirdikten sonra dün başkan adaylığı için kararını verdi. 
Haziran ayında gerçekleşecek olan genel kurulda başkanlığa getirilecek olan Baştaş, hazırladığı 15-20 kişilik bir listedekiler ile görüşmeler yaparak güçlü bir yönetim oluşturmayı amaçlıyor.
 
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