Cimnastikçilere coşkulu karşılaşma

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, Türkiye’de okullar arası yarışmalara katıldılar.

Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olan tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde Bolu’ya giden 23 kişilik cimnastik kafilesi Türkiye’den döndü.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarında önemli başarılar elde eden okullarımız ve sporcularımız, Ercan Devlet Havaalanı’nda coşkulu şekilde karşılandılar.

Aileler, federasyon yetkilileri ve cimnastikçiler, Bolu’dan gelen kafileyi konfetiler, çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılarlarken, havaalanında coşkulu anlar yaşandı.

