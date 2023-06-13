Metin Menteş ‘devam’ dedi

Süper Ligin yeni takımı Pera Larnaka Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Metin Menteş, göreve devam etme kararı aldı.
Kısa bir süre önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Metin Menteş, yeniden karar değiştirdi.
Menteş, yeni sezonda da kulüp başkanı olarak İskele temsilcisinde görev yapacak.
Kırmızı siyahlılar, daha önce 27 Haziran'da yapılacağını duyurduğu genel kurulu yapmayacak ancak aynı gün mali raporu onaylayacak.
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