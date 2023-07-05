Cimnastikçilerden, Mormenekşe’de görsel şov

Mormenekşe’de Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (Mor – Der) ile Togay Menekşeli işbirliğinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına tamamen gönüllülük esasına göre anlamlı bir gece gerçekleştirildi.

"Yaza Merhaba Gecesi, Togay Menekşeli’nin sunumuyla yapılırken, gecede, Akdoğan Body Form Cimnastik Kulübünün gösterileri de yer aldı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına gerçekleştirilen Yaza Merhaba gecesinde, Akdoğan Body Form Cimnastik Kulübü’ne, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Albayrak kardeşler de eşlik etti.

Oldukça kalabalık bir topluluğa müthiş bir görsel şov sunan cimnastikçiler, geceye renk katarlarken, geceye katılanları coşturdular.

