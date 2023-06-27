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Declin Rice paylaşılamıyor

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Westham united'ın yıldız oyuncusu Declan Rice'e paha biçilemiyor. West ham, Manchester City'nin Declan Rice için yaptığı 90 milyon sterlinlik teklifi reddetti

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Declin Rice paylaşılamıyor
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Westham United'ın yıldız oyuncusu Declan Rice paylaşılamıyor.
Doğu londra temsilcisi, manchester city'nin 80 milyon sterlin peşin, 10 milyon sterlin ek ödeme teklifini geri çevirdi.
Kulüp daha öncesinde arsenal'in iki teklifini de reddetmişti.
Arsenal kulüp rekoru olan toplamda 90 milyon sterline ulaşan bir teklifte bulunmuştu.
Westham''ın beklentisi ise en az 120 milyon sterlin.
Yıldız orta saha oyuncusu geçen sene takımına uefa konferans ligini kazandırdı.
Chelsea akademisinden west ham'a katılan Rice, 2017-2018 sezonundan beri takımda yer alıyor.
Bir önceki sezon mark noble'ın emekli olmasından sonra 24 yaşındaki Rice, takım kaptanı olmuştu 
 
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