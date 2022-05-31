Cimnastik kulüplerine destek artıyor

Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik Federasyonu olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için çıktığımız yolda çocuklarımıza ve kulüplerimize destek verilmesi bizleri mutlu etmektedir.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun başarılı icraatları, karşılık bulmaya devam ederken, şirketler de cimnastik kulüplerine sponsorluk yapmaya başladılar.

Interweb Media Solutions şirketi de ErbulutCimnastik Kulübü ile yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, imzalanan sponsorluk anlaşması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak farkındalık yaratarak çocuklarımızı sporun içinde tutup sağlıklı nesiller yetiştirmek için çıktığımız bu yolda çocuklarımıza ve kulüplerimize destek verebilme anlamında iş insanlarımızın sponsor olmaları bizleri mutlu etmektedir.

Bu bağlamda Interweb Media Solutions şirket direktörleri Neziha Aksu ile Aykut Aksu’nun, ErbulutCimnastik Kulübümüzle yıllık sponsorluk anlaşması imzaladılar.

Genelde cimnastikbranşımız adına özelde ise ülke sporumuza böyle anlamlı katkılar yapan iş insanları sayesinde sporumuz gün geçtikçe ileriye taşınacaktır.

Bu anlamlı katkı için Interweb Media Solutions şirketine cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.



