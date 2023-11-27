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Bozatlı anısına kırdılar

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Cahit Bozatlı anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen kırış şampiyonası hafta sonu yapıldı

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Bozatlı anısına kırdılar
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Cahit Bozatlı kırış şampiyonası Pazar günü gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde tüm bölgelerden sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Cahit Bozatlı Kırış Şampiyonası’nda dereceye  girenlere  ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen, Cahit Bozatlı’nın ailesi verdi.
 
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Emine Feyza Şahin2. Hayriye Yetek     3.Ela Yağızsoy
2.Kategori: 1. Hira Çetinkaya         
3.Kategori: 1. Melek Ünver             2. SophıeAkınyı 
4.Katagori: 1. Havin Yılmaz            2. Zeynep Kürekçi        
5.Kategori: 1. Şevin Berfin Güngör 2. Anelia Belen             
6.Katagori:         1. Hira Kürekçi                   2. Zeliha Arpacıoğlu
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI                             
1.Kategori: 1.Bekir BuobuoSov2.  İbrahim Tutaman  3. DoğuhanSelmanoğulları
2.Kategori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç       2. Demir Alp Aslan               
3.Kategori: 1.  Ali Arpacıoğlu                   2. Muhammet Mustafa Mertgenç    3. Yağız Sarıkurt
4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın  2.  Ali Efe Günay                  
5.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy         2. Muhammed Niyazi Türkmen      
6.Kategori: 1. Yankı Satır                   2.  Aslan Kuzey Yüksel
7.Katagori:      1. Yunus Emre Tomak
8. Katagori:        1. Deniz Güneş Dinçer.            2. Barış Sofuoğlu    3. Artem İvanov
9.Katagori:         1. Alexander Molodtsov.    2. Davut Jorayev
 
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