banner913
banner932
Türk Ocağı’na transfer yasağı
Türk Ocağı’na transfer yasağı
24 0
Kıbrıs Türk Postaları 60 yaşında
Kıbrıs Türk Postaları 60 yaşında
11 0
 
46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti
46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar,
Cumhurbaşkanı Tatar, "Aramızdaki bağlar daha da güçlenmeli"
12 0
Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Sibel Tatar Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.
12 0
Hayat bir yılda yüzde 83 daha pahalı
Hayat bir yılda yüzde 83 daha pahalı
17 0
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
20 0
banner996
banner985

Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

banner989

banner974
Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu,12 Ocak Cuma akşamı Saat: 20.00’deolağan genel kurul gerçekleştirecek.
Lefkoşa’da KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Küçük Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirecek olağan genel kurulun gündemi şöyle:
GÜNDEM:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2023 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2023 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.