Cimnastik Federasyonu, genel kurul gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu,12 Ocak Cuma akşamı Saat: 20.00’deolağan genel kurul gerçekleştirecek.
Lefkoşa’da KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Küçük Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirecek olağan genel kurulun gündemi şöyle:
GÜNDEM:
1. Açılış konuşması.
2. Başkanlık divanının oluşması.
3. Saygı duruşu.
4. 2023 yılı faaliyet raporunun okunması.
5. 2023 yılı mali raporun ibra edilmesi.
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
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