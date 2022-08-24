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Cimnastik Federasyonu, Erseven’i ziyaret etti

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Cimnastik Federasyonu, Erseven’i ziyaret etti
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak, Spor Dairesi müdürü Rıza Erseven’e ziyarette bulundu.
Ziyaret ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada “Cimnastik Federasyonu olarak Spor Dairesi müdürü Rıza Erseven’e ziyaretimizde bugüne kadar yaptıklarımızı, bizlere söz verilip de yapılmayanları ve 2023 yılı ile ilgili hedeflerimizi aktardık. Yapılan görüşme için Rıza hocamıza çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
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