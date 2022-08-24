Cimnastikte, yardımcı antrenörlük kursu başladı

Cimnastik Federasyonunun, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için açtığı 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu, 20 kursiyerin katılımıyla başladı

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu düzenledi.

Birinci Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu başlarken, başkan Hasan Sapsızoğlu on – line olarak düzenlenen kursla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak ada geneline yayılarak şu an için dört bin olan çocuk sayısına ulaştık. Bu sayımızı 10 bine çıkarabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Göreve geldiğimizde 5 olan antrenör sayımızı 3 yıl içerisinde 98’e çıkarmıştık. Yeni açtığımız 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursumuza ise 20 yeni takım arkadaşımız katılarak eğitime başladı. Yapılacak eğitimler sonucu kursiyerlerimiz başarılı olmaları durumunda antrenör sayımız 118’e çıkacak.

Ülke sporumuza hizmet etmeye başlayacak olan yeni takım arkadaşlarımıza başarılar diler emeği geçen hocalarımız Figen Yaman Lesinger, Gözde Acaray, Nazım Cevdet Tınazcı , Deniz Erdal, Ulaş Yavuz, Nazım Serkan Burgul, Sena Çetinkaya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”



