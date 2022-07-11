Cimnastiğin yeni yetenekleri şov yaptılar

Cimnastik Federasyonunun, Yetenek Avcısı projesi kapsamındaSevgi Yuvası Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri muhteşem bir cimnastik şov gerçekleştirdiler

KKTC Cimnastik Federasyonunun,Yetenek Avcısı projesi kapsamında cimnastik eğitimi verilen okul öncesi eğitim merkezlericimnastikgösterileri yapmaya devam ediyorlar.

Sevgi Yuvası Okul Öncesi Eğitim Merkezinin sunduğu cimnastik gösterisi ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“CimnastikFederasyonu olarak kulüplerimiz ve okul öncesi eğitim merkezleri ile birlikte yürüttüğümüz "Yetenek Avcısı"projemiz kapsamında gösteriler devam ediyor. Lefkoşa Cimnastik Kulübüile Sevgi Yuvası Okul Öncesi Eğitim Merkezinin ortak çalışması sonucuSevgi Yuvası öğrencileri muhteşem bir cimnastik şov gerçekleştirdiler.

Cimnastik Federasyonu olarak amacımız küçük yaştaki çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırarak sağlıklı bir birey olmalarını sağlamaktır. Özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen başta Münevver Karaismailoğlu’na, hocamız Bilgin Diker’e, Sevgi Yuvası öğretmenleri ile Lefkoşa Cimnastik Kulübümüzün antrenörleri, ailelerve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz.”

