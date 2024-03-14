banner913
banner932
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
4 0
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
14 0
 
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
23 0
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
15 0
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
23 0
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
13 0
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
61 0
banner1012

Cimnastiğe yeni antrenörler kazandırılacak

Cimnastik Federasyonu’nun 10 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda, cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmak için antrenörlük kursları başlattı

banner974
Cimnastiğe yeni antrenörler kazandırılacak
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu, bu hedef doğrultusunda cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmak için antrenörlük kursları başlattı. Teorik derslerin tamamlandığı antrenör kursuyla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:
“KKTC CimnastikFederasyonu olarak 10 bin çocuğa ulaşabilmek için koymuş olduğumuz hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz Artistik Cimnastik 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursumuzun teorik dersleri tamamlandı. Teorik derslerimizin sınavını da gerçekleştirdik.
Uygulamalı derslerimizden sonra aramıza katılacak olan yeni takım arkadaşlarımıza başarılar dilerken,eğitim komitemizde görev yapan Gözde Acaray ve Leyla Ilgaz ile kursumuzda eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca sınavlarımızı yapabilmemiz için kapılarını bizlere açan Atak Dershanesi ve ATAK KIDS Okul Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ederiz.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.