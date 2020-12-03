Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlandı. Toplam 14 takımın 2 ayrı grupta mücadele verdiği turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarını ilk 4 sıra içerisinde bitiren takımlar Pazartesi akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yarı finale kalabilmek için karşı karşıya gelecekler.

A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Gümrük Dairesi, Devlet Piyangoları ve Turizm Bakanlığı takımları, B Grubu’nda ise Gelir ve Vergi Dairesi, Tarım Bakanlığı, Haspolat Cezaevi ve Devlet Hastanesi takımları çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları 1-4, 2-3 eşleşmeleri şeklinde 7 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak. İlk maç saat 17.00’da başlayacak. Turnuvanın yarı final maçları 9 Aralık Çarşamba akşamı, final ise 14 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI:

Saat 17.00: Vergi Dairesi-Turizm Bakanlığı

Saat 18.00: Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi

Saat 19.00: Gümrük Dairesi-Haspolat Cezaevi

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Devlet Piyangoları

