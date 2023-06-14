Çelen’den cimnastik kafilemize yoğun ilgi

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, kafilemizle yakından ilgilenirken sporcularımıza moral verip, başkan Hasan Sapsızoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirdi

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, ilk kez Türkiye’de okullar arası yarışmalara katıldılar.

Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olan tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 23 kişilik cimnastik kafilemiz Bolu’ya gitmişti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da Murat Cantaş Cimnastik Salonunda düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarında, okullarımız ve sporcularımız başarılı sonuçlar elde etmişlerdi.

Cimnastik kafilemizin Bolu’da bulunduğu süre içerisinde, yarışmaları bizzat takip eden Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, kafilemizle yakından ilgilendi. Yarışmalar öncesinde sporcularımıza moral veren Suat Çelen, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde 2 federasyon arasında var olan bağların daha da güçlendirilmesi yapılacak olan faaliyetler kararlaştırıldı.

