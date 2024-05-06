Cahitoğlu, Hala Sultan’a Türkiye Finallerinde başarı diledi

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, okul sporlarında Türkiye Yarı Finallerini geçerek Türkiye Finallerine yükselen Hala Sultan İlahiyat Koleji Erkek Futsal Takımını kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Hala Sultan İlahiyat Koleji Erkek Futsal Takımını temsilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emir Ahmet ile sporcular Enes Alkış, Hasan Aktaş ve Talha Mutlu hazır bulundu.

Bilindiği üzere Hala Sultan İlahiyat Koleji, Liselerarası (Gençler) Futsalda KKTC şampiyonu olarak ülkemizi Urfa’da düzenlenen Türkiye Yarı Finallerinde temsil etmişti.

Hala Sultan, Urfa’da oynadığı grup maçlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayıp grup lideri olarak çapraz eşleşmeye kaldı.

Çapraz eşleşmede rakibini penaltı atışları sonucunda eleyen Hala Sultan namağlup bir şekilde son 8 takımın mücadele edeceği Türkiye Finallerine adını yazdırdı.

Ülkemizden ilk kez bir okul takımımız futsal branşında bu başarıyı elde ederken Hala Sultan, 12-16 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak Türkiye Finallerinde ülkemizi temsil edecek.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni elde etmiş olduğu bu başarıdan dolayı kutlayarak, tebrik etti.

Cahitoğlu yaptığı konuşmada kafileye Türkiye Finallerinde başarı dileklerinde bulunurken Başbakanlık olarak ihtiyaç doğrultusunda destek verileceğini de sözlerine ekledi.

