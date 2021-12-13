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Cahit Bozatlı anısına kırdılar

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Mücahit Komutanlarından Cahit Bozatlı anısına gerçekleştirilen kırış müsabakaları hafta sonu gerçekleştirilirken, Girne Bölgesi şampiyon oldu

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Cahit Bozatlı anısına kırdılar
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Müsabakalarda Cumhurbaşkanı Tatar bir konuşma yaparak Cahit Bozatlı’nın ülke için yaptığı fedakarlıklardan bahsetti.
Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ve başarılı kulüp temsilcilerine anı şiltleriCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile BozatlıAilesi tarafından verildi.
Müsabakalarda Girne Bölgesi şampiyon olurken, ikinciliği Lefkoşa Bölgesi, üçüncülüğü Mağusa, dördünrcülüğü İskele, beşinciliği Güzelyurt bölgesi kazandı.
 
 
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