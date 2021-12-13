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Masters Golf Turnuvası şampiyonu Hasan Garabli

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Order of Merit ve Best of Series’de ilk sıralarda yer alan 15 golfçünün oynadığı Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu Dr. Hasan Garablikazanırken ödülünü yeni Kaptan Karl Crosby’den aldı

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Masters Golf Turnuvası şampiyonu Hasan Garabli
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CMC Golf Kulübü'nde sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Order of Merit ve Best of Series’de ilk sıralarda yer alan 15 golfçünün oynadığı yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu Dr. Hasan Garabli 142 net ile kazandı. Dr. Hasan Garabli ilk günü de 72 Net net ile birinci sırada tamamlamıştı.
Cumartesi ve Pazar günlerinde çok güzel bir havada oynanan turnuva Stroke Play formatında, 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak gerçekleşti. İlk günü Net 74 ile tamamlayan Olgun Emirzade, toplam Net 145 ile turnuvada ikinci olurken, İlk günü Net 79 ile tamamlayan RainerLehmann da toplam 150 Net ile üçüncü oldu.
Turnuva sonrası Efes Pilsen Masters 2021 Şampiyon’u Dr. Hasan Garabli’ye kupası CMC Golf Kulübü yeni Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.
 
 
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