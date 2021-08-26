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Binicilik Federasyonu, yarışma düzenleyecek

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Binicilik Federasyonu, yarışma düzenleyecek
KKTC Binicilik Federasyonu, 28 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde Royal Atlı Spor Kulübü’ndemüsabaka gerçekleştirecek.
Yarışma için angajman 26 Ağustos 2021 saat 18:00’e kadar açık olacak. Katılım ücretinin 50-TL olduğu yarışmaya katılım listelerinin görevli hakem Zeren Salih'e (WhatsApp05488815566) bildirilecek.
Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak yapılacak yarışmada,
* 12 yaş altı 70Xcm.
* 70cm. Acemi Parkuru
* 90cm.yarışları koşulacak.
Pazar günü saat 17:00’da başlayacakyarışmada,
*80cm.
* 100cm. Barajlı
* 120cm. yarışları koşulacak.
 
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