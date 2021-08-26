Binicilik Federasyonu, yarışma düzenleyecek

KKTC Binicilik Federasyonu, 28 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde Royal Atlı Spor Kulübü’ndemüsabaka gerçekleştirecek.

Yarışma için angajman 26 Ağustos 2021 saat 18:00’e kadar açık olacak. Katılım ücretinin 50-TL olduğu yarışmaya katılım listelerinin görevli hakem Zeren Salih'e (WhatsApp05488815566) bildirilecek.

Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak yapılacak yarışmada,

* 12 yaş altı 70Xcm.

* 70cm. Acemi Parkuru

* 90cm.yarışları koşulacak.

Pazar günü saat 17:00’da başlayacakyarışmada,

*80cm.

* 100cm. Barajlı

* 120cm. yarışları koşulacak.

