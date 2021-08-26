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Kaymaklı, Günsay’ı anacak

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Kaymaklı, Günsay’ı anacak
Küçük Kaymaklı kulübün merhum taraftarı Mehmet Günsay anısına, minikler anı turnuvası düzenleyecek.
Mehmet Günsay Anı Turnuvasına, 4 takım katılacak. Küçük Kaymaklı, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Göçmenköy Futbol Akademisi katılacak.
28 Ağustıs Cumartesi günü Şehit Hüseyin Ruso Stadında gerçekleştirilecek olan turnuva, saat 16:50’de başlayacak.
 
 
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