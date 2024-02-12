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Bilardo Federasyonu yeni başkanını seçecek

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olağan genel kurula gidiyor

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Bilardo Federasyonu yeni başkanını seçecek
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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nda Aşkın Burcu’nun vefatının ardından olağan genel kurul kararı aldı. Asbaşkan Levent Erboy’un başkanlık görevini yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonunda olağan genel kurulu 16 Şubat Cuma günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. 7. Olağan genel kuruluda açılışı, saygı duruşu, merhum başkan Aşkın Burcu’nun anılması, Asbaşkan Levent Erboy’un konuşması, divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi, yönetim kurulunun genel kurula sunumu ve onaylanması, Disiplin kurulu, Denetim kurulu, Ceza kurulunun sunumu ve onaylanması, dilek temenniler yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 7. Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu yönetim kuruluna müracaat etmelidir.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzüğün ilgili maddesine göre, divanın belirleyeceği bir sonraki tarihte olağan genel kurul yapılacaktır.
BAŞKAN ADAYI LEVENT ERBOY
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nda Aşkın Burcu’nun vefatının ardından bu görevi yürütmekte olan Asbaşkan Levent Erboy, olağan seçimli genel kurulda yeni dönem için aday olacağını açıkladı.
 
 
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