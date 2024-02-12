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71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

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71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı
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Kickboks Federasyonu’nun 2024 yılı Faaliyet programında yer alan 71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:
 
Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
Hasan Reessur                    11. Zeynep Yüglük               21. Karmin Haci
Atom Artyom                     12. İnci Digil                         22. A. Aziz Debeş
Roman Resnicivko             13. H. Umut Asaf                  23. Sema Khakparaghi 
Samet Tıbık                        14. Baron A. Ak                    24. Eda Güngör
Umut Narbayev                  15.Yıltan Bitirim                   25. Umme Hani Syeda
Muhammet Farez               16. Hacer Korkmaz                26. Nisa Nur Avcı
Rüzgar Delibaş                   17. Samet Karamustafa          27. Emirhan Seviş
Kardelen Koşar                   18. Apdulla Demir                 28. Türkay Güriz
Melike Koşar                      19. Ritvan Yalım                    29. Muhammed E. Avcı
Atel Al Bizri                       20. Mestan Sevk
YEŞİL KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Cem Narlı                                11. Ayşe Ucar                    21. Cenk Apaydınlı
Ömer Kandilli                         12. Efe Yüğlük                   22.Bengi Su Öztürk
Alptuğ Bağrıaçık                     13. Ege Yüğlük                  23. Asya Tek
Ada Doğan                              14. Tsimur Ausyelko          24. Ada Tek
Boran Cura                              15. Tuğra Küçük                 25. Elif D. Baba Can
Ege Anadol                             16. Ali Osman Aksoy          26. Erdal Aslantürk
Emine Sara Özislam                17.  B. Samet Akdenizli      27. Ata Mert Babacan
Seydi Ferhat Özislam              18. Hira Akdenizli
Zeren Ada Dursun                   19. Mavi Burcel
 Elifnaz Ögüt                            20. Mehmet Özorcun
YEŞİL MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
      1. Nevra Ceylangüden
      2. Gökay Can Evreno
MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Aleyna Nur Özislam                    11. Medine Kutay
Alperen Mustafa Coşar                12. Sinem Olgu
Mustafa Yalçınkaya                     13. Burak Pars Khakparaghi
Ada Başpınar
Orhan Gül
ALİ Kahraman
Muhammet Köroğlu
Yunus Koruk
Ayel Bitirim
Ömer Tuzluca
MAVİ TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Ender Koç
Ayşe Ceren Öney
TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Elay Bitirim
Efe Zeybek
M. Kahin Özakdenizli
Ekrem Direktör
Yakup Çavga
Efe Leybek
TURUNCU KAHVE KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Arda Demir
Ahmet Topaloğulları
Serin Zeybek
Su Demirbüker
Berat Güraslan
KAHVERENGİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Süleyman Ali Kurt                           
Beren Alpmut
Haydar T. Carşı
Ekinnur Diğil
Sinan Macit
Utku Aslantürk
KAHVERENGİ SİYAH KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Okay Güfta
Türker Eren Öney
Enes Baran Elkondu
 
 
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