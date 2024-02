71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu’nun 2024 yılı Faaliyet programında yer alan 71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:



Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

Hasan Reessur 11. Zeynep Yüglük 21. Karmin Haci

Atom Artyom 12. İnci Digil 22. A. Aziz Debeş

Roman Resnicivko 13. H. Umut Asaf 23. Sema Khakparaghi

Samet Tıbık 14. Baron A. Ak 24. Eda Güngör

Umut Narbayev 15.Yıltan Bitirim 25. Umme Hani Syeda

Muhammet Farez 16. Hacer Korkmaz 26. Nisa Nur Avcı

Rüzgar Delibaş 17. Samet Karamustafa 27. Emirhan Seviş

Kardelen Koşar 18. Apdulla Demir 28. Türkay Güriz

Melike Koşar 19. Ritvan Yalım 29. Muhammed E. Avcı

Atel Al Bizri 20. Mestan Sevk

YEŞİL KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Cem Narlı 11. Ayşe Ucar 21. Cenk Apaydınlı

Ömer Kandilli 12. Efe Yüğlük 22.Bengi Su Öztürk

Alptuğ Bağrıaçık 13. Ege Yüğlük 23. Asya Tek

Ada Doğan 14. Tsimur Ausyelko 24. Ada Tek

Boran Cura 15. Tuğra Küçük 25. Elif D. Baba Can

Ege Anadol 16. Ali Osman Aksoy 26. Erdal Aslantürk

Emine Sara Özislam 17. B. Samet Akdenizli 27. Ata Mert Babacan

Seydi Ferhat Özislam 18. Hira Akdenizli

Zeren Ada Dursun 19. Mavi Burcel

Elifnaz Ögüt 20. Mehmet Özorcun

YEŞİL MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

1. Nevra Ceylangüden

2. Gökay Can Evreno

MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Aleyna Nur Özislam 11. Medine Kutay

Alperen Mustafa Coşar 12. Sinem Olgu

Mustafa Yalçınkaya 13. Burak Pars Khakparaghi

Ada Başpınar

Orhan Gül

ALİ Kahraman

Muhammet Köroğlu

Yunus Koruk

Ayel Bitirim

Ömer Tuzluca

MAVİ TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Ender Koç

Ayşe Ceren Öney

TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Elay Bitirim

Efe Zeybek

M. Kahin Özakdenizli

Ekrem Direktör

Yakup Çavga

Efe Leybek

TURUNCU KAHVE KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Arda Demir

Ahmet Topaloğulları

Serin Zeybek

Su Demirbüker

Berat Güraslan

KAHVERENGİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Süleyman Ali Kurt

Beren Alpmut

Haydar T. Carşı

Ekinnur Diğil

Sinan Macit

Utku Aslantürk

KAHVERENGİ SİYAH KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;

Okay Güfta

Türker Eren Öney

Enes Baran Elkondu