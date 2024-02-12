71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu’nun 2024 yılı Faaliyet programında yer alan 71. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 04 Şubat 2024, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:
Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular;
Hasan Reessur 11. Zeynep Yüglük 21. Karmin Haci
Atom Artyom 12. İnci Digil 22. A. Aziz Debeş
Roman Resnicivko 13. H. Umut Asaf 23. Sema Khakparaghi
Samet Tıbık 14. Baron A. Ak 24. Eda Güngör
Umut Narbayev 15.Yıltan Bitirim 25. Umme Hani Syeda
Muhammet Farez 16. Hacer Korkmaz 26. Nisa Nur Avcı
Rüzgar Delibaş 17. Samet Karamustafa 27. Emirhan Seviş
Kardelen Koşar 18. Apdulla Demir 28. Türkay Güriz
Melike Koşar 19. Ritvan Yalım 29. Muhammed E. Avcı
Atel Al Bizri 20. Mestan Sevk
YEŞİL KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Cem Narlı 11. Ayşe Ucar 21. Cenk Apaydınlı
Ömer Kandilli 12. Efe Yüğlük 22.Bengi Su Öztürk
Alptuğ Bağrıaçık 13. Ege Yüğlük 23. Asya Tek
Ada Doğan 14. Tsimur Ausyelko 24. Ada Tek
Boran Cura 15. Tuğra Küçük 25. Elif D. Baba Can
Ege Anadol 16. Ali Osman Aksoy 26. Erdal Aslantürk
Emine Sara Özislam 17. B. Samet Akdenizli 27. Ata Mert Babacan
Seydi Ferhat Özislam 18. Hira Akdenizli
Zeren Ada Dursun 19. Mavi Burcel
Elifnaz Ögüt 20. Mehmet Özorcun
YEŞİL MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
1. Nevra Ceylangüden
2. Gökay Can Evreno
MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Aleyna Nur Özislam 11. Medine Kutay
Alperen Mustafa Coşar 12. Sinem Olgu
Mustafa Yalçınkaya 13. Burak Pars Khakparaghi
Ada Başpınar
Orhan Gül
ALİ Kahraman
Muhammet Köroğlu
Yunus Koruk
Ayel Bitirim
Ömer Tuzluca
MAVİ TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Ender Koç
Ayşe Ceren Öney
TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Elay Bitirim
Efe Zeybek
M. Kahin Özakdenizli
Ekrem Direktör
Yakup Çavga
Efe Leybek
TURUNCU KAHVE KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Arda Demir
Ahmet Topaloğulları
Serin Zeybek
Su Demirbüker
Berat Güraslan
KAHVERENGİ KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Süleyman Ali Kurt
Beren Alpmut
Haydar T. Carşı
Ekinnur Diğil
Sinan Macit
Utku Aslantürk
KAHVERENGİ SİYAH KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR;
Okay Güfta
Türker Eren Öney
Enes Baran Elkondu
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