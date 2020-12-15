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Basının fendi, meclisi yendi

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası finali öncesinde Meclis takımı ile BASIN-SEN arasında oynanan gösteri maçını BASIN-SEN 5 – 3 kazandı

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Basının fendi, meclisi yendi
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gerçekleşen finalinden önce milletvekillerinin Meclis takımı ile basın emekçilerinden oluşan BASIN-SEN takımı gösteri maçı oynadılar.
Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Ulucay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milletvekili Hasan Büyükoğlu, milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, meclis çalışanı Burhan Canbaz ve Mustafa Hoca mücadele etti. Basın Sen takımında ise BASIN SEN Başkanı Ali Kişmir, gazeteciler Sedat Kılıç, Serkan Soyalan, Necati Özsoy, Aytuğ Türkkan, İrfan Gelengün yer aldı.
Karşılaşmayı Basın Sen takımı 5-3 kazanırken, maç sonunda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir Ramadan Cemil  İşletmeleri Ýönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil'e turnuva düzenleyip ülke sporuna katkılarından dolayı  teşekkür plaketi takdim ettiler.
 
 
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