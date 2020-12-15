KKTOK, Barış ve Spor Ödülü adayı

Barış ve Spor Ödülüne, Lefkoşa'yı birleştiren, Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa etabındaki çalışmaları nedeniyle KKTOK ve (KOK)ile başkanlar Tigin Kişmir ve Antonis Michailides de aday gösterildiler

Necati KÜLAHLILAR

Dünyada her yıl düzenlenen Barış ve Spor Ödülüne,Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ile başkanı TiginKişmir ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (KOK) ile başkanı AntonisMichailides de aday gösterildiler.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Dünyada her yıl düzenlenen Barış ve Spor Ödülünde bizde varız. 2020 PeaceandSport ödülüne FIA(Uluslararası Otomobil Kurumu) 2019 Yılında Lefkoşa'nın Güney’ini ve Kuzey’ini birleştiren ve Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa etabındaki çalışmamızı aday göstermiştir. Sonuçlar Perşembe günü açıklanacak.”



