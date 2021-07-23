Başbakandan taekwondoculara bayram ziyareti

Başbakan Ersan Saner Milli takım Kamp çalışmalarını sürdüren taekwondocuları ziyaret ederek hem bayramlaştı hemde çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Ersan Saner’e ziyaretinde UBP Girne ilçe başkanı Özdemir Berova eşlik etti.

Avrasya Taekwondo Merkezi’de gerçekleştirilen milli takım antrenmanlarını yerinde görerek sporcularla hem bayramlaşan hemde sohbet eden Ersan Saner bu sıcağa ragmen çalışmalarını eksiksiz sürdüren sporcuları kutladı.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nin havalandırma sistemlinin devreye girmesi için bayram sonrası ilgililerle görüşeceğini söyleyen başkan sporculara başarılar diledi

