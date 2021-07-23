Galatasaray, Cidaldau'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydediliyor.

Romanya ekibi ile 129 resmi maça çıkan Cicaldau, 33 kez fileleri sarsıp 21 de gol pası verdi. Rumen futbolcu, orta sahanın merkezinde 10 ve 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Sacha Boey, Galatasaray'a çok yakın

Öte yandan Galatasaray, sağ bek Sacha Boey’in transferini de bitirme aşamasına getirdi. 20 yaşındaki Boey, Fransız ekibi Rennes'de top koşturuyor.