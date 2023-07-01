DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu “her yeni hükümet veya bakanla politikamızı değiştirecek miyiz?” sorusu ile Rum yönetiminin enerji politikasını eleştirdi.

Alithia’nın haberine göre “Elektrik Piyasası Derneği” yıllık genel kurulunda konuşan Neofitu, Doğu Akdeniz’de doğal gaz yatağı keşfettikleri 2011’den bugüne kadar hiçbir fayda görmediklerini, bunun paralelinde 4 farklı projeleri olduğunu hatırlattı, “Nihayetinde doğal gaz politikamız hangisi? Gerek yeni bir hükümetimiz gerek yeni bir bakanımız olduğu her seferinde politikamızı değiştirecek miyiz” diye sordu.

Neofitu EastMed boru hattı, Mısır ile doğal gazı nakletmek için Karşılıklı Anlayış Memorandumu, doğal gazı sıvılaştırmak için Vasiliko’da inşa edilmekte olan FSRU ve şimdi de İsrail parsellerinden doğal gazı kullanmak için değil, sıvılaştırmak için Güney Kıbrıs’a nakletmek için boru hattı projesine soyunduklarını hatırlattı. AB’nin 2050’ye kadar fosil yakıtı tamamen bırakma politikasını da hatırlatan Neofitu “sonunda, projeler elimizde kalacak” dedi.

