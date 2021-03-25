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Badmintonda seminer zamanı

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Badmintonda seminer zamanı
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Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonu yönetim kurulu, On-line Sporcu semineri düzenleyecek.
Badminton Federasyonundan seminer ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Federasyonumuz sporcularımız için seminer düzenleyecek. Seminer sporcu sakatlıkları ve Covid-19 sonrası nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında olacak.
Semineri Spor Hekimi Uzmanı ve Uzm. Dr. Nevzat Denerelbugün saat 18.00’da zoom üzerinden verecek.
 
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