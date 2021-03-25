Badmintonda seminer zamanı

Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonu yönetim kurulu, On-line Sporcu semineri düzenleyecek.

Badminton Federasyonundan seminer ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Federasyonumuz sporcularımız için seminer düzenleyecek. Seminer sporcu sakatlıkları ve Covid-19 sonrası nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında olacak.

Semineri Spor Hekimi Uzmanı ve Uzm. Dr. Nevzat Denerelbugün saat 18.00’da zoom üzerinden verecek.

