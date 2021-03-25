Sapsızoğlu Taekwondoculara diploma verdi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezinde düzenlenen 44. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılarak 2021 KaraKuşak diploma töreninde başarılı sporculara diplomalarını taktim etme fırsatı buldum.

Başta federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,antrenörlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder başarılı sporcularımızada başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

