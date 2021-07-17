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Badminton Federasyonunun, 25. yıl gururu

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Badminton Federasyonu kuruluşunun 25. yılında Air Badminton Tarsan Cup Büyükler Şampiyonası düzenledi

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Badminton Federasyonunun, 25. yıl gururu
Badminton Federasyonu kuruluşunun 25. Yılında,Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan badminton tesisindeAir Badminton Tarsan Cup Büyükler Şampiyonası düzenledi.
Air Badminton Tarsan Cup Büyükler Turnuvası, Tarsan şirketinin sponsorluğunda yapılırken, sporcular hem eğlenceli anlar geçirdiler hem de ilk kez Air Badminton turnuvasına katılmanın heyecanını yaşadılar. Saat 18.30’da başlayan karşılaşmalar saat 23.30’da oynanan final karşılaşmaları ile son buldu.
Turnuvayı milletvekili Hasan Taçoy da takip ederken, Acapulco Resort Convention SPA Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen de turnuvayı izledi. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara madalyaları takdim edilirken 25. yıla özel yapılan anı madalyaları katılan tüm sporculara verildi.
Turnuvanın ödül töreni sonrasında ise Tarsan Cup Şirketi tarafından hediye edilen Acapulco Otelde konaklama hediyelerini kazanan sporcular kura ile belirlendi.
 
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