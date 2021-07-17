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Ünal: Ambargolar kalkarsa Türkiye’yi geçebiliriz

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Ünal Kaya, “Buradaki futbol ile Türkiye’deki futbolun arasındaki fark tamamen profesyonellik – amatörlük farkıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ambargolar kalkarsa 10 – 15 yıl içerisinde futbolda Türkiye’yi geçebiliriz.” açıklamasını yaptı

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Ünal: Ambargolar kalkarsa Türkiye’yi geçebiliriz
Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aliağaspor’da başarılı bir sezon geçiren Ünal Kaya, futbolumuz ile Türkiye’deki futbolu karşılaştırdı.
Ünal Kaya’nın konu ile ilgili değerlendirmesi şöyle.
“Buradaki futbol ile Türkiye’deki futbolun arasındaki fark tamamen profesyonellik – amatörlük farkıdır.
Türkiye’deki futbolcuların tek işi vardır, o da futboldur.Futbolcu,futbol ile yatıp, futbol ile kalkar. Futbolcunun uyuması – beslenmesi de hep futbola yöneliktir. Kulüplerin tesisleri de futbol için uygundur.
Kıbrıs’ta ise herkesin kendi ayrı işi vardır.Her futbolcukendi işiniyapmak zorunda olduğundan dolayı biraz geriyiz.Ama şunuda gözlemledim.Oradaki hocalarımada bu gözlemimi söyledim.
Türkiye’deki futbol daha gelişmiştir.Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ambargolar kalkarsa 10 – 15 yıl içerisinde futbolda Türkiye’yi geçebiliriz.”
 
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