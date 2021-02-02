Avcılık Federasyonu’ndan, köpek gezdirme uyarısı

Avcılık Federasyonu, doğada köpek gezdirme konusunda açıklama yaparak, üyelerini bilgilendirirken, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilemeyeceğini açıkladı

KKTC Avcılık Federasyonu, doğada köpek gezdirme ve gezdirme tarihleri konusunda açıklama yaparak, üyelerini bilgilendirdi.

KKTC Avcılık Federasyonunun açıklaması şöyle:

“Değerli avcılık camiası,

Bakanlar Kurulunun resmi gazetede yayınlayacağı tüzükle belirleyeceği yerler dışında, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilmez ve av köpekleri ile av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz veya kovalanamaz veya yakalanamaz.

Yine Bakanlar kurulunun resmi gazetede yayınlayacağıtüzüklebelirleyeceği yerler dışında, hiç kimse hiçbir mevsimde doğada tazı cinsi köpek gezdiremez.

-Çobanlar, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında ovada yanlarında çobanköpeği olarak en fazla 2 (iki), bu tarihlerin dışında ise en fazla 5(beş) köpek gezdirebilirler. Bu yasanın kurallarına aykırı davranan kişilere asgari ücretin yarısı kadar para cezası verilir.

1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğadaköpek gezdirilebilmesi içinfederasyonumuz tarafından tüzükçalışmasıyapılmış ve bölgeler harita üzerindebelirlenmiş durumdadır. İlgilitüzük yetkili makam onaylarından geçerek resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bu konuda bilgilendirme tarafımızdan yapılacaktır.

İçerisindebulunduğumuzpandemisürecinden dolayı tüzüğünyayınlanacağı tarih tasarladığımız tarihten daha ilerideki bir günesarkmıştır. Tüm bunlar ışığında,konuya hassasiyet gösterip, tüzüğümüz yayınlanana kadar yasadaki tarihleri (01.02.2021-15.07.2021) gözönünde bulundurup arazide/doğadaköpeklerinizi serbest olarak gezdirmemeniz gerektiğiniönemle bildirir, anlayışınıziçinteşekkür ederiz.”

