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Teniste online seminer günü

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2021 faaliyet takvimindeki etkinliklerini bakanlar kurulu kararlarından dolayı ertelerken, kapalı dönemi değerlendirmek adına, online aile semineri düzenledi

Teniste online seminer günü
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetimi, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 faaliyet takvimine göre, 8 Şubat 2021 tarihinde başlaması planlanan 16 Yaş Altı Tenis Ligi ve 18 Şubat 2021 tarihinde başlaması planlanan, tüm kategorileri kapsayan Kış Kupası, bakanlar kurulu kararlarından dolayı daha sonraki bir tarihe ertelendi.
Evde kapalı olduğumuz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek adına, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Uzm. Psikolog Gözde Acaray tarafından verilecek olan, toplam 3 gün, 4 ayrı oturumda gerçekleşecek online aile semineri düzenliyor.
Sporcu ebeveyni olmak atölyesi adlı seminer Çarşamba günü googlemeet üzerinden başlıyor. Kayıtlar: Mail: [email protected] Tel: 05428560344
 
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