NBA'de Jaylen Brown'dan rekor sözleşme

Boston CelticsliJaylen Brown, NBA tarihinin en yüksek sözleşmesine imza attı. Brown, 5 yıl için tam 304 milyon dolar alacak

NBA yıldızı Jaylen Brown, lig tarihinin en yüksek sözleşmesine imza attı. Jaylen Brown, Boston Celtics ile 304 milyon dolar karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

NBA'deki en yüksek kontrat, Denver Nuggets ile 264 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Sırp yıldız Nikola Jokic'e aitti.

26 yaşındaki Brown, geçen yıl Boston Celtics ile kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Brown, 2022-2023 sezonunu 26,6 sayı, 6,9 ribaund ve 3,5 ortalamaları ile tamamladı.

Boston Celtics, geçen sezon Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'e elenmişti.

