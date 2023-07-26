NBA'de Jaylen Brown'dan rekor sözleşme

NBA yıldızı Jaylen Brown, lig tarihinin en yüksek sözleşmesine imza attı. Jaylen Brown, Boston Celtics ile 304 milyon dolar karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.
NBA'deki en yüksek kontrat, Denver Nuggets ile 264 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Sırp yıldız Nikola Jokic'e aitti.
26 yaşındaki Brown, geçen yıl Boston Celtics ile kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. Brown, 2022-2023 sezonunu 26,6 sayı, 6,9 ribaund ve 3,5 ortalamaları ile tamamladı.
Boston Celtics, geçen sezon Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'e elenmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.