Leventspor, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonasında çeyrek finalde

Basketbolda Leventspor, Türkiye’de önemli bir başarıya daha imza attı. U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, yaşları 14 ve 15 olan kadrosu ile zoru başararak Kocaeli’de düzenlenen U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda adını en iyi sekiz takım arasına, çeyrek finale yazdırdı

Leventspor, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda adını en iyi 8 takım arasına yazdırarak çeyrek finale yükseldi.

U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası 17-23 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’de düzenleniyor. Şampiyonada yer alan Leventspor, yaşları 16’nın altında olan kadrosuyla önemli bir başarıya imza atarak adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına, yani çeyrek finale yazdırmayı başardı.

YÜKSELME GRUBU MAÇINI KAZANARAK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

A Grubu’nda Cumartesi günü ilk maçında TED Ankara Kolejliler’e 73-60 mağlup olan Leventspor, ikinci maçında Pazar günü Galatasaray’a 74-56 yenildi. Grubundaki son maçında Pazartesi günü Kepez Belediye Spor Kulübü’nü 60-55 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, grubunu 4 puanla üçüncü tamamlayarak yükselme grubu maçı oynamaya hak kazandı. Bugün ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni farklı bir skorla 92-42 mağlup eden Leventspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

TAKIMDA 16 YAŞINDA SPORCU YOK

U16 Kızlar Şampiyonası olmasına karşılık Leventspor, 16 yaşında sporcusu olmadan adını en iyi sekiz takım arasına yazdırdı. 5 tane 2008, diğerleri 2009 doğumlu sporcuların yer aldığı ve yaşıtlarına oranla daha genç bir kadro olan Leventspor, şampiyonada bugün BOTAŞ ile çeyrek final maçına çıkacak. Maç saat 13.15’te başlayacak ve temsilcimiz yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek.

