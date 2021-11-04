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Atıcılık Federasyonu, Atatürk’ü anacak

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Atıcılık Federasyonu, Atıcılık İhtisas Birliğinin sponsorluğunda 10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakaları düzenleyecek

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Atıcılık Federasyonu, Atatürk’ü anacak
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KKTC Atıcılık Federasyonunun üye kulüplerinden olan Atıcılık İhtisas Birliğinin sponsorluğunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma faaliyetleri çerçevesinde, 10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakaları düzenlenecek.
Müsabakalar Taşkent Yivli Silahlar Poligonunda, 06 ve 13 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atışlar sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek.
Müsabaka atışlarında 22 kalibre küçük çap ateşli tüfekler kullanılacak. Müsabakalar, atış düzenleri içerisinde genç atıcı sporculara bilinçli ve emniyetli silah kullanma eğitimi de verileceğinden önem taşıyor.
Atıcı sporcular yakın, orta ve uzak mesafelere yerleştirilen kağıt ve metal hedeflere Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeninde atışlar yapacaklar.           
 
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