Hedef Cumhuriyet Kupası olacak

KKTC Atıcılık Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca – Tüfek Cumhuriyet Kupası müsabakalarını başlatıyor.

Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksi içerisinde yer alan Olimpik Havalı Silahlar Kapalı Salon Poligonunda, 05, 06, 12 ve 13 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Atışlar sabah saat 09:00’da başlayacaktır.

Müsabaka atışlarında ISSF (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) genel ve teknik kuralları çerçevesinde, Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 4 kategoride yapılacak. Atıcı sporcular belirli sayıda atışı sınırlı sürelerde Olimpik ve Paralimpik atış düzeninde gerçekleştirecekler.

Olimpik havalı tabanca ve olimpik havalı tüfeklerin kullanılacağı müsabakada 10 metre mesafeden daire puanlı Olimpik kart hedeflere sınırlı zaman içerisinde atışlar yapılacak.

