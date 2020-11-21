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Atıcılara hava engeli

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Atıcılara hava engeli
Atıcılık Federasyonu, hafta sonu için programladığı iki etkinliğini olumsuz hava koşulları nedeniyle erteledi.
Atıcılık Federasyonundan ertelemeler ile ilgili olarak  “Taşkent Yivli Silahlar Poligonunda 2. Etabı yapılacak olan BR Havalı Tüfekler  KKTC Cumhuriyet Kupası Müsabakası ve Gönyeli Atatürk Atıcılık Kompleksi tabanca antrenman atışları, olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenmiştir.” açıklaması yapıldı.
 
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