Taekwondocular, Tatar'ı ziyaret ettiler

Ersin Tatar, Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında “KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu” yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında “KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu” yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır KKTC bayrağı ve milli sporcuları ile ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil eden KKTC Taekwondo Federasyonu’nun çalışmalarını takip ettiğini belirterek, federasyonun çalışmalarından ve katkılarından dolayı kendilerini kutladı.



Cumhurbaşkanı Tatar “Özellikle gençlere ve genç sporcularımıza göstermiş olduğunuz doğru yol ve onların eğitilmesine ve topluma kazandırılması için gösterdiğiniz çaba çok değerlidir. Gençlerimizin uluslararası alanda sizlerin girişimleriyle, onların bir takım yarışmalara ve müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşıyarak katılabilmeleri fevkalade önemlidir” dedi.

Devletin yaşayabilmesi ve ayakta durabilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Önemli olan devlete olan inanç ve dolayısıyla genç nesillerin yetiştirilmesinde eğitim, gelenek, kültür, maneviyat ve güçlü bir karakterle bu spor dallarında yapılan çalışmalarla sağlıklı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.”

