Atıcılar, Lefke’de atacak

Atıcılık Federasyonu, Lefke Poligonunda olimpik disiplin skeet ve trap Lefke Kupası müsabakaları düzenleyecek

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki

müsabakaları başarılı bir şekilde devam ediyor.

Atıcılık Federasyonunun sıradaki yarışması ise olimpik disiplin skeet ve trap Lefke Kupası müsabakaları olacak. Skeet müsabakaları 31 Temmuz – 01 Ağustos, Trap müsabakaları 07 – 08 Ağustos tarihlerinde Lefke Poligonunda gerçekleştirilecek.

KKTC Atıcılık Federasyonundan, Lefke Kupası müsabakaları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Lefke Kupası müsabakasına gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımıarasında genç sporcuların sayısında görülen artış ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından mutluluk vermektedir.

İki gün sürecek Skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75, ikinci gün 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap –Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edildi.

