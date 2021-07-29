Arıklı’dan badmintonculara tam destek

Erhan Arıklı, International Open Junior Şampiyonası'nda yarışacak Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk’e destek vermeye hazır olduklarını söylerken, Nehir ve Salih, Arıklı’dan memnuniyet duyduklarını açıkladılar

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı iki başarılı badmintoncuyu kabul ederek, başarılarını kutlayıp başarılarının devamını diledi.

Arıklı, çalışmalarına antrenör Savaş Dursun ile devam eden sporculara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

International Open Junior Şampiyonası'na gidecek olan Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk kabulde, Bakan Arıklı'ya teşekkür ederek, spora koyduğu katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İki sporcu, International Open Junior U15-U17 Şampiyonası'na gidiyor. YDÜ'nün ve ülkemizin başarılı badmintoncuları Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen U13 şampiyonasında 970 sporcu içerisinden ana tabloya kalarak Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etmişlerdi.

31 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'ya gidecek olan sporcularımız, 1 – 8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek olan U15 ve U17 International Open Junior Badminton şampiyonasına katılacaklar.

