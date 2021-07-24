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Tek: Zarar tamir edilecek

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Fuat Tek, “Stadyumda yapılan etkinliklerde tartan pistin bir kaç yerden gördüğü zarar kısa süre içerisinde tamir edilecek. Çevre kirliliği ortadan kaldırıldı. Bu organizasyon önümüzdeki yıl çok daha görkemli yapılacak.” açıklamasını yaptı

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Tek: Zarar tamir edilecek

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali sonra Atatürk Stadında oluşan kirlilik ve tartan pistte meydana gelen hasarlarla ilgili olarak Spor Dairesi basın bürosu açıklama yaptı.
Spor Dairesi basın bürosundan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek adına yapılan açıklama şöyle:
“Atatürk Stadından resimler paylaşılarak sahada yapılan etkinlikler yüzünden tartan pistin zarar gördüğü iddia edilmiş ve sahanın temizlenmediği iddia edilmiştir.
Bu yıl 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramımız, geniş etkinliklerle bir festival havasında kutlanmış ve şanına yakışır bir coşku ile halkımızla kucaklaşılmıştır. 20 Temmuz gecesi Stadyumda yapılan etkinliklerde 2005 yılında yapılan tartan pistin bir kaç yerden zarar gördüğü tespit edilmiştir. Tartan pistte meydana gelen bu zarar çok kısa bir süre içerisinde Dairemiz tarafından tamir edilecektir.
Ayrıca festivalden kalan ve resimlerde görülen çevre kirliliği ortadan kaldırılmıştır.Böyle anlamlı bir organizasyonun önümüzdeki yıl çok daha görkemli yapılması için gereken notlar alınmıştır."dedi.
 

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Etiketler; #Atletizm #Spor Dairesi #Atatürk Stadyumu
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