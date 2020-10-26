Aresliler başarıya kulaç attı

Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2020 Celal Öztürk Anısına Küçükler Yüzme Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti.

2020 Celal Öztürk Anısına Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda yarışan kulüplerden olan Ares Spor Kulübü de elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Ares Spor Kulübü yüzücüleri 2020 Celal Öztürk Anısına Küçükler Yüzme Şampiyonasını 9 madalya ile tamamladı.

