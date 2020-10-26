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Hava Sporları Federasyonu, Özcezarlı için tören düzenleyecek

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Hava Sporları Federasyonu, Özcezarlı için tören düzenleyecek
Hava Sporları Federasyonu, 1 yıl önce elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz Eğitmen Pilot Serkan Özcezarlı için anma töreni düzenleyecek.
Hava Sporları Federasyonundan anma töreni ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“1 yıl önce elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz Eğitmen Pilot Serkan Özcezarlı, 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 16:00'da Cihangir Mezarlığındaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
Gökyüzüne aşık olan değerli mesai arkadaşımız havacılığa koyduğu katkı, çalışma hayatındaki disiplini, her zaman yeniliğe açık olan karakteri ve kazandığı başarıları ile sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır.
 
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