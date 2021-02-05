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Piro: Bireysel çalışmalarla hazır olmaya çalışıyorum

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Piro: Bireysel çalışmalarla hazır olmaya çalışıyorum
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Necati KÜLAHLILAR
Tarihide ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’nın milli kalecisi Hasan Piro, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi üzerine, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Hasan Piro, bireysel çalışmalar yapması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bireysel çalışmalarnormal antrenman temposuyla tabii ki aynı olmaz. Ama futbol sezonunun açılacağı döneme kadar ne kadar fit ve hazır olursam,yeterli performansa dönüş de daha kolay olacaktır.”
 
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