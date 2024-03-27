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Darts Birinci Ligde 18. Hafta tamamlandı

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Darts Birinci Ligde 18. Hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu takımsal liglere Salı akşamı oynanan Birinci Lig 18. Hafta maçları ile devam edildi.
Ligde ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kuluübü'nü 13-3’lük skorla yenerek süper lig yolunda önemli bir adım daha attı. Mağusa ekiplerinden Gazimağusa Darts Birliği de kendi evinde oynadıkları maçta Deniz Plaza Spor Derneği'ni 11-5 yenerek süper lig yarışında ben de varım dedi. 
Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
 
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:10 - Düzova Spor Kulübü:6                         
Gazimağusa Darts Birliği:11 - Deniz Plaza Spor Derneği:5                    
Ozanköy Spor Kulübü:6 - Vadili Darts Derneği:10                                          
Mesarya Darts Birliği:7 - Dağyolu Spor Kulübü:9                                           
KKTC Fenerbahçeliler Derneği:13 - Girne Av. Atıcılık Kulübü:3           
Fota Darts Derneği:14 - Mağusa Kültür Derneği:2               
 
  KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU            
TAKIM      O       G       B       M      A       Y       AV    P
Fota Darts Derneği       18     17     0       1       212   76     136   51
KKTC Fenerbahçeliler Derneği        18     15     0       3       194   94     100   45
Vadili Darts Derneği     18     13     1       4       183   105   78     40
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü17 13     0       4       164   108   56     39
Gazimağusa Darts Birliği       17     12     1       4       173   99     74     37
Girne Av. Atıcılık Kulübü      17     9       0       8       136   136   0       27
Dağyolu Spor Kulübü   18     9       0       9       135   153   -18    27
Ozanköy Spor Kulübü  17     6       0       11     109   163   -54    18
Mesarya Darts Birliği   18     6       0       12     114   174   -60    18
Düzova Spor Kulübü    18     5       0       13     119   169   -50    15
Mağusa Kültür Derneği 17     5       0       12     100   172   -72    15
Taşkınköy Spor Kulübü         17     2       0       15     99     173   -74    6
Deniz Plaza Spor Derneği       18     1       0       17     86     202   -116  3
 
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