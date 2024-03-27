Darts Birinci Ligde 18. Hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu takımsal liglere Salı akşamı oynanan Birinci Lig 18. Hafta maçları ile devam edildi.

Ligde ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kuluübü'nü 13-3’lük skorla yenerek süper lig yolunda önemli bir adım daha attı. Mağusa ekiplerinden Gazimağusa Darts Birliği de kendi evinde oynadıkları maçta Deniz Plaza Spor Derneği'ni 11-5 yenerek süper lig yarışında ben de varım dedi.

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;



Alsancak Yeşilova Spor Kulübü:10 - Düzova Spor Kulübü:6

Gazimağusa Darts Birliği:11 - Deniz Plaza Spor Derneği:5

Ozanköy Spor Kulübü:6 - Vadili Darts Derneği:10

Mesarya Darts Birliği:7 - Dağyolu Spor Kulübü:9

KKTC Fenerbahçeliler Derneği:13 - Girne Av. Atıcılık Kulübü:3

Fota Darts Derneği:14 - Mağusa Kültür Derneği:2



KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

Fota Darts Derneği 18 17 0 1 212 76 136 51

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 18 15 0 3 194 94 100 45

Vadili Darts Derneği 18 13 1 4 183 105 78 40

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü17 13 0 4 164 108 56 39

Gazimağusa Darts Birliği 17 12 1 4 173 99 74 37

Girne Av. Atıcılık Kulübü 17 9 0 8 136 136 0 27

Dağyolu Spor Kulübü 18 9 0 9 135 153 -18 27

Ozanköy Spor Kulübü 17 6 0 11 109 163 -54 18

Mesarya Darts Birliği 18 6 0 12 114 174 -60 18

Düzova Spor Kulübü 18 5 0 13 119 169 -50 15

Mağusa Kültür Derneği 17 5 0 12 100 172 -72 15

Taşkınköy Spor Kulübü 17 2 0 15 99 173 -74 6

Deniz Plaza Spor Derneği 18 1 0 17 86 202 -116 3

