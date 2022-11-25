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Almanya’da podyuma çıkacaklar

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Almanya’da podyuma çıkacaklar
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme federasyonu milli takımı ülkemizi temsilen Almanya’da düzenlenecek NAC UNIVERSE Vücut Geliştirme Şampiyonasına katılıyor.
Milli takım kafile başkanı Sel Sarıtaş’ın uluslararası hakem olarak görev alacağı şampiyonada milli takım sporcuları Hüseyin Çokbilen, Serpil Özkan, Nihat Özyürekliler podyuma çıkacak.
 
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