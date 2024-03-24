Göçmenköy, kendi işine baktı

Mesarya'nın cezası nedeniyle Güzelyurt'ta oynanan maçta Göçmenköy rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan takım oldu. Göçmenköy’ün gollerini Bekir ve İbrahim Çıdamlı atarken, Mesarya’nın tek golü Ömer’den geldi.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Selim Kaynarca Mesarya: Ercan, Tacettin, Okan, Ömer (Erin), Tuğrul (Mahmut), Mert Ateş, Oğulcan (Civan), Abdullah, Lukman (Eren), Felipe, Yusuf Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, İsaac, Bayram, Reşit, Bekir, Musa, Kadir, Mevlüt (Süleyman), Mustafa, Arda (İsmet) Goller: 21’Ömer(Mesarya)5’Bekir, 73’İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy)





Aksa Süper Ligi’nde Play-out hattından kurtulma mücadelesi veren Mesarya cezası nedeniyle Göçmenköy’ü Güzelyurt’ta konuk etti. Karşılaşmaya konuk Göçmenköy hızlı ataklarla başladı. 5. dakikada gelişen atakta Bekir topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı ve takımını öne geçirdi. 21. dakikada gelişen Mesarya atağında Ömerin vuruşunda top filelere gitti ve maça beraberlik geldi. 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıdas başa baş bir oyun ortaya koyan iki takım da zaman zaman karşı kaleyi yoklayarak gol aradı. 73. dakikada gelişen Göçmenköy atağında İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda top filelere gitti ve Göçmenköy yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göçmenköy deplasmandan 2-1’lik skorla haftayı 3 puanla kapadı. Bu sonuçla Göçmenköy puanını 44’e çıkarırken Mesarya 26 puanda kaldı.